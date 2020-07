Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : partenariat entre Google Cloud et Orange Cercle Finance • 28/07/2020 à 16:43









(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce mardi un partenariat stratégique avec Google Cloud autour des services de données, de l'intelligence artificielle et de l'edge computing. 'Orange et Google Cloud annoncent la création d'un partenariat stratégique pour accélérer la transformation IT et digitale d'Orange ainsi que pour développer de nouveaux services cloud, en particulier dans l'edge computing. Cet accord contribuera à l'objectif d'Orange tel que défini dans le plan stratégique Engage 2025 qui vise à placer l'IA et les données au coeur de l'amélioration de son efficacité opérationnelle et de l'expérience client', explique le groupe. Dans le cadre de ce partenariat, Google va apporter son savoir-faire en matière de technologies avancées dans le cloud, ses outils d'analyse de données et d'IA, ainsi qu'une démarche d'accompagnement à la transformation.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -0.80%