Alphabet: nouvelles solutions de sécurité chez Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 16:27

(CercleFinance.com) - Google Cloud a dévoilé mercredi, à l'occasion de son lors du Security Summit, de nouvelles solutions de sécurité et de mise en réseau afin de rendre ses clients 'plus résilients' face aux risques et aux menaces technologiques.



La filiale d'Alphabet indique que son produit Chronicle Security Operations fournira désormais un service clé en main de détection des menaces, d'investigation et de réponse (TDIR) pour Google Cloud.



En s'intégrant à la télémétrie de Google Cloud et à Security Command Center Premium (SCC), Chronicle pourra collecter et analyser des données, détecter et enquêter sur les menaces et automatiser les réponses pour atténuer les risques.



Autre nouveauté, Google Cloud va ajouter la simulation de trajectoire d'attaque à SCC, une nouvelle fonctionnalité de gestion des risques qui permettra d'analyser automatiquement l'environnement Google Cloud d'un client et à ses équipes de sécurité de garder une longueur d'avance sur les attaquants.



Enfin, une nouvelle offre de sécurité réseau baptisée 'Secure Web Proxy' va permettre d'inspecter, de protéger et de contrôler le trafic de sortie du web, notamment afin de découvrir les activités malveillantes et à prendre en charge les enquêtes légales.