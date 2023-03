Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: nouvelles fonctionnalités IA pour Google Workspace information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 16:31









(CercleFinance.com) - Google, la principale filiale d'Alphabet, a annoncé mardi le lancement de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle (IA) au sein de Google Workspace, sa suite d'outils collaboratifs destinée aux entreprises.



Johanna Voolich Wright, la vice-présidente en charge des produits chez Google Workspace, a indiqué sur le blog de l'entreprise que ces nouveautés concerneraient tous les aspects de la suite, du service de vidéo-conférence Meet en passant par les feuilles de calcul Sheets.



Elle insiste néanmoins sur quelques éléments particulièrement intéressants, comme la possibilité d'automatiser sur le traitement de texte Docs certaines tâches telles que la rédaction d'une offre d'emploi ou d'une invitation à une fête d'anniversaire.



Pour ce qui concerne Gmail, son service de messagerie électronique, les utilisateurs seront désormais en mesure d'envoyer un courriel formalisé à partir de simples prises de notes.





Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +3.73%