Alphabet : nouvel accord avec l'OMT

(CercleFinance.com) - Google, filiale d'Alphabet, annonce un nouvel accord avec l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour 'travailler ensemble et piloter le redressement du tourisme dans le monde en misant sur l'innovation, l'éducation et l'analyse du marché'. 'Les deux organisations vont notamment tenir des formations pour les organismes de gestion des destinations (OGD) en suivant un nouveau plan d'études, mis au point par Google, de renforcement des capacités', précise le géant technologique. 'Ces séances de formation doteront les destinations des moyens nécessaires pour passer au numérique et seront adaptées aux circonstances spécifiques de chacune d'elles et aux défis particuliers qu'elles rencontrent actuellement', poursuit-il.

