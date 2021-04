Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : nouveau record absolu à 2.450 $ Cercle Finance • 28/04/2021 à 18:40









(CercleFinance.com) - Dopé par ses trimestriels, Alphabet ouvre un 'gap' au-dessus de 2.336$ et inscrit un nouveau record absolu à 2.451$: le titre efface la résistance des 2.325$ et sort 'par le haut' de son canal ascendant inauguré vers 1.410$ le 24/09/2020: désormais, 'the sky is the limit' ! Rappel: Alphabet avait trouvé un support vers 1.050 fin mars 2020 et son précédent record absolu avait été inscrit à 1.530$ le 19/02/2020: à 0,1% près, c'est une surperformance de +62%... le plus gros écart entre 2 sommets historiques distincts (éloignés de 12 mois minimum) depuis 2007 !

Valeurs associées ALPHABET-C NASDAQ +3.16%