Alphabet GOOGL.O a levé 6 milliards de dollars canadiens (4,19 milliards de dollars) grâce à une émission obligataire canadienne en quatre tranches, selon une fiche de conditions de souscription déposée vendredi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

Les grandes entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers les marchés obligataires et lèvent des fonds propres ⁠pour renforcer leurs infrastructures d’intelligence artificielle, marquant ainsi un changement par rapport à leur recours traditionnel à la trésorerie pour financer leurs investissements.

Les fonds levés seront utilisés à des fins générales de l’entreprise, ce qui pourrait inclure le remboursement de la dette en cours, a indiqué la société mère de Google dans son dossier.

Alphabet prévoit de percevoir environ 5,97 milliards de dollars canadiens après déduction des commissions de souscription, ou frais bancaires, et avant déduction des frais. Le prix de l’émission a été fixé le 19 novembre et le règlement est prévu le 24 novembre.

Ces obligations constituent une dette senior non garantie et ont reçu la note Aa2 avec une perspective « stable » de la part de Moody’s, ainsi que la note AA+ avec une perspective « stable » de la part de S&P, comme l’indique le document déposé.

RBC Dominion Securities, Scotia Capital et TD Securities sont les chefs de file conjoints de l’opération, tandis que CIBC World Markets en est le co-gestionnaire.

Meta META.O , concurrent majeur des géants de la tech, a annoncé en octobre son intention de réaliser ses plus importantes émissions d’actions jamais réalisées, d’un montant d’environ 97,5 milliards de dollars, comprenant des ventes d’actions d’environ 37,5 milliards de dollars, et prévoit de lever ultérieurement jusqu’à 60 milliards de dollars par le biais d’un programme de vente d’actions "at-the-market", c’est-à-dire un plan visant à vendre des actions sur le marché au fil du temps aux cours en vigueur.

Alphabet avait porté ses émissions d’actions à 84,75 milliards de dollars en juin . Le mois dernier , la société a annoncé un flux de trésorerie disponible négatif de 9,1 milliards de dollars au troisième trimestre, alors que les analystes s’attendaient à ce qu’elle atteigne presque l’équilibre.

(1 dollar = 1,4322 dollar canadien)