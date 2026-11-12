Alphabet lève 3,8 milliards de dollars grâce à son premier emprunt obligataire libellé en dollars de Hong Kong et de Singapour

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, lève environ 3,8 milliards de dollars grâce à ses premières émissions obligataires en dollars de Hong Kong et de Singapour, selon les fiches de conditions consultées jeudi par Reuters, un montant supérieur à son objectif initial en raison d’une forte demande.

Cette émission en sept tranches intervient après qu’Alphabet a recueilli des ordres d’achat cumulés de plus de 7 milliards de dollars pour les deux émissions. La société vend 16 milliards de dollars de Hong Kong (2 milliards de dollars) d’obligations libellées en dollars de Hong Kong et 2,28 milliards de dollars de Singapour (1,8 milliard de dollars) d’obligations libellées en dollars de Singapour.

La société visait 3 milliards de dollars grâce à ces ventes combinées d’obligations, a rapporté Reuters mercredi , et envisageait des montants minimaux de 8 milliards de HK$ pour la partie en dollars de Hong Kong et de 1,5 milliard de S$ pour la partie en dollars de Singapour.

La forte demande a toutefois permis à Alphabet, qui accélère ses investissements dans les infrastructures d’IA, d’augmenter le montant total de l’émission, alors même que la récente volatilité des valeurs technologiques a rendu les investisseurs plus sélectifs.

Alphabet prévoit d’utiliser le produit de l’émission à des fins générales de l’entreprise, ce qui pourrait inclure le remboursement de la dette, selon les conditions générales.

CES ÉMISSIONS DE TITRES SUIVENT LES RÉCENTES ÉMISSIONS EN EUROS, EN DOLLARS AMÉRICAINS ET EN DOLLARS AUSTRALIENS

La société a fixé le prix de 7,5 milliards de HK$ d’obligations en dollars de Hong Kong à 2 ans à un taux de réoffre de 4,35 %, de 7 milliards de HK$ d’obligations à 5 ans à 4,70 % et de 1,5 milliard de HK$ d’obligations à 10 ans à 5,20 %.

Elle a également fixé le prix de 370 millions de dollars singapouriens d’obligations à 2 ans libellées en dollars singapouriens à 2,50 %, de 900 millions de dollars singapouriens d’obligations à 5 ans à 3,00 %, de 330 millions de dollars singapouriens d’obligations à 10 ans à 3,40 % et de 680 millions de dollars singapouriens d’obligations à 30 ans à 3,80 %.

Les taux de rendement de cette nouvelle offre se sont avérés inférieurs aux indications initiales, qui s’élevaient respectivement à 4,60 %, 5,00 % et 5,50 % pour les obligations en dollars de Hong Kong, et à 2,75 %, 3,25 %, 3,65 % et 4,00 % pour les obligations en dollars de Singapour.

Auparavant, l'opération en dollars de Hong Kong avait attiré des ordres dépassant 32,5 milliards de HK$, tandis que la vente en dollars de Singapour avait recueilli plus de 4 milliards de S$, selon les statistiques de l'opération consultées par Reuters.

HSBC HSBA.L et JPMorgan JPM.N sont les coordinateurs mondiaux conjoints. Pour les obligations en dollars de Hong Kong, la Bank of China (Hong Kong), l’ICBC et Standard Chartered STAN.L organisent la vente. DBS DBSM.SI , OCBC OCBC.SI et United Overseas Bank UOBH.SI organisent la vente des obligations en dollars de Singapour.

Ces obligations, dont le règlement est prévu le 19 novembre et qui devraient bénéficier d’une notation Aa2 chez Moody’s et AA+ chez S&P, contribueraient à élargir et à diversifier la présence géographique d’Alphabet sur le marché de la dette.

Ces émissions viennent compléter les récentes levées de fonds en dollars de Hong Kong et de Singapour réalisées par Alphabet.

La semaine dernière, Alphabet a levé 6 milliards d’euros (6,7 milliards de dollars) grâce à une émission obligataire libellée en euros. La société a également émis 25 milliards de dollars d’obligations en dollars américains en août, ainsi que 5,5 milliards de dollars australiens (3,8 milliards de dollars) d’obligations en dollars australiens le même mois.

(1 dollar américain = 7,8441 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 1,2848 dollar singapourien)