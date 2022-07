Alphabet : les comptes trimestriels ne sont pas à la hauteur des anticipations

(AOF) - Alphabet, société-mère de Google, a dévoilé hier des profits plus faibles que prévu. Au deuxième trimestre, le géant de l'Internet a enregistré un bénéfice net de 16 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 18,52 milliards de dollars, soit 1,36 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus était plus optimiste à 1,32 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 19,36 milliards à 19,45 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part progressé de 13% à 69,685 milliards de dollars. Ses revenus publicitaires ont, eux, augmenté de 11,6% à 56,29 milliards de dollars. Il s'agit de leur croissance la plus faible depuis deux ans.

Hors coûts d'acquisition du trafic, les revenus d'Alphabet sont ressortis à 57,5 milliards, atterrissant sous les prévisions des analystes : 58 milliards de dollars.

YouTube a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à 7,34 milliards de dollars.

Les revenus de l'activité Cloud ont progressé de 35,6% à 6,276 milliards de dollars. Cette dernière a accusé une perte opérationnelle de 858 millions de dollars ce trimestre contre -591 millions de dollars, un an auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.