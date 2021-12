Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : le titre surperforme, UBS est à l'achat information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 17:03









(CercleFinance.com) - Le titre Alphabet fait mieux que le secteur technologique américain jeudi matin, profitant d'une recommandation favorable des analystes d'UBS, à l'achat sur la valeur. Peu avant 11h00 (heure de New York), le géant de l'Internet s'adjuge près de 0,7%, alors que le Nasdaq se replie au même moment de 0,3%. UBS a repris ce jeudi la couverture du titre avec une recommandation 'acheter' et un objectif de cours rehaussé à 3925 dollars, contre 3190 dollars jusqu'à présent. Le bureau d'études, qui fait du titre l'une de ses valeurs préférées au sein du secteur américain de l'Internet, aux côtés de Meta et Snap, estime que le marché sous-estime aujourd'hui le potentiel du groupe dans le 'cloud'. 'Nous prévoyons que Google Cloud génère une croissance et des marges bénéficiaires bien au-dessus des estimations de Wall Street, au vu de nos conversations avec les professionnels et du flux du carnet de commandes dont bénéficie le groupe', explique UBS. D'après l'intermédiaire, cet élément, s'il venait à jouer à plein, pourrait venir ajouter entre 7% et 12% à la performance du titre sur les deux prochaines années.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +1.58%