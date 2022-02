Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: le titre s'envole après les résultats information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 7% au lendemain des résultats trimestriels du groupe technologique.



Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Alphabet avec un objectif de cours relevé de 3500 à 3600 dollars, le jugeant attractif à un ratio VE/EBITDA 2023 sur la base 12,4 fois ses estimations relevées.



Rappelons que le groupe a annoncé un bénéfice net qui a pratiquement doublé, passant de 40,2 Mds$ en 2020 à 76 Mds$ en 2021, soit un BPA de 112,2 $. L'EBIT suit la même trajectoire, passant de 41,2 à 78,7 Mds$ en l'espace d'un an. Le chiffre d'affaires est de 257,6 Mds$ au titre de l'exercice 2021, en hausse de 41 % par rapport à l'exercice précédent.



'L'audience massive et diversifiée, combinée à un portefeuille de formats publicitaires en expansion et innovant, a généré un autre trimestre solide à grande échelle (75 milliards de dollars, soit une croissance de 32%, à une marge opérationnelle de 35%)', note le broker.



Jefferies relève ses attentes pour Alphabet en 2022, visant désormais des revenus nets de 244,9 milliards de dollars, une marge opérationnelle de 35,7% et un BPA de 118,86 dollars, au lieu de respectivement 241,9 milliards, 35,6% et 109,53 dollars en attentes précédentes.





Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +7.38%