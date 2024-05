Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: le titre profite des annonces faites à I/O information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le titre Alphabet revient en direction de ses plus hauts historiques mercredi à la Bourse de New York, bénéficiant de propos d'analystes favorables après la présentation de ses dernières innovations en matière d'IA.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre de la maison-mère de Google prend 0,7% pour se traiter à environ 1% de son record absolu de 174,7 dollars.



Lors de sa conférence I/O, le groupe technologique américain a dévoilé toute une série de nouvelles fonctionnalités autour de son outil d'IA générative Gemini, qu'il prévoit d'intégrer dans son moteur de recherche, dans sa suite bureautique Workspace et dans son système d'exploitation mobile Android.



Sundar Pichai, son directeur général, a également dévoilé la sixième génération de processeurs TPU du groupe, Trillium, ses composants les plus performants à ce jour avec une puissance de calcul près de cinq fois supérieure par rapport à la génération précédente.



Il a également présenté les dernières innovations en matière d'IA pour les vidéos et d'images, avec Veo et Imagen 3, et introduit Gemma 2.0, son nouveau modèle ouvert pour une innovation responsable en matière d'IA.



'Toutes ces annonces soutiennent notre théorie selon laquelle Google dispose des capacités pour devenir un leader dans l'IA', soulignent ce matin les analystes de BofA, qui renouvellent leur recommandation d'achat sur le titre.



Pour les équipes de Jefferies, la conférence a réservé quelques 'pépites', qui pourraient à terme être intégrées par des milliards d'utilisateurs dans le monde.



'Et la valorisation en Bourse est séduisante', rappelle la société de courtage.



'Le titre se traite sur un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 13x sur le court terme, à comparer avec une moyenne de 12x sur dix ans', ajoute Jefferies.





Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +0.45%