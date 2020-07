Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : le Google Pixel 4a montré par erreur Cercle Finance • 14/07/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - Selon le média en ligne américain 9to5Google, Google a publié hier, par erreur, une photo sur le Google Store de son prochain smartphone de milieu de gamme, le Pixel 4a. L'image a rapidement été retirée, mais son apparition éclair pourrait prouver, comme les rumeurs l'évoquaient, que le lancement du Pixel 4a était bien prévu initialement pour ce lundi, avant d'être repoussé. Aucune date n'a pour le moment été annoncée par la filiale du groupe Alphabet.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -1.74%