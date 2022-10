Alphabet: le bénéfice net trimestriel recule de 26% information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 11:17

(CercleFinance.com) - Alphabet, la maison-mère de Google, a publié un chiffre d'affaires de 69 Mds$ au titre du 3e trimestre, un chiffre en croissance de 6% par rapport à la même période un an plus tôt (ou +11% à changes constants).



L'activité sur le Cloud a notamment progressé de 38% pour atteindre 6,8 Mds$, tandis que Google Search reste l'activité principale avec un CA trimestriel de 39,5 Mds$, en croissance de 4%.



En revanche, l'EBIT ressort à 17,1 Mds$ contre 21 Mds$ douze mois plus tôt, et le bénéfice net recule de 26%, passant 18,9 Mds$ à 13,9 Mds$ en l'espace d'un an. Par conséquent, le BPA trimestriel s'établit à 1,06$ contre 1,4$ au 3e trimestre 2021.



Pour Ruth Porat, directrice financière d'Alphabet et de Google, 'les résultats financiers du troisième trimestre témoignent d'une croissance saine dans les activités Google Search et Google Cloud, malgré l'impact défavorable des taux de change. Nous travaillons à réaligner nos ressources pour cibler nos priorités de croissance'.