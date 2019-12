ALPHABET : Larry Page et Sergey Brin passent la main à Sundar Pichai

(AOF) - Les créateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont décidé de prendre du recul et cèdent leur fonction de respectivement Directeur général et président d'Alphabet à Sundar Pichai. Ce dernier devient ainsi PDG de Google et de sa maison-mère. Larry Page et Sergey Brin resteront cependant membre du conseil d'administration.

"Bien que ce fut un immense privilège d'être profondément impliqué dans la gestion quotidienne de l'entreprise depuis si longtemps, nous croyons qu'il est temps d'assumer le rôle de fiers parents d'offrir des conseils et de l'amour, mais pas d'interventions quotidiennes !" ont déclaré Larry Page et Sergey Brin dans une lettre.