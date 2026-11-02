Alphabet lance une émission obligataire libellée en euros, selon l'IFR

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(Le point sur la situation)

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a lancé lundi une émission d’obligations libellées en euros, selon le service d’information IFR, afin de tester l’appétit des investisseurs après la récente vague de ventes massives qui a touché les actions et les obligations du secteur technologique, alors que la confiance dans le secteur de l’intelligence artificielle vacille.

Alphabet vendra des obligations réparties en sept tranches, a indiqué l’IFR, dont les échéances varient de deux à 19 ans. Le prix de ces obligations devrait être fixé dans le courant de la journée.

Les inquiétudes concernant le financement et les rendements financiers nécessaires pour soutenir le thème d’investissement de l’IA ont pesé sur les obligations et les actions du secteur technologique ces dernières semaines, le Nasdaq, fortement orienté vers la technologie, ayant chuté de 5 % en octobre .IXIC

Les dernières turbulences liées à l’IA découlent de résultats trimestriels décevants, notamment ceux d’Alphabet lui-même et d’Amazon AMZN.O , deux hyperscalers qui investissent massivement dans des centres de données.

Les analystes s’attendent néanmoins à une reprise des émissions obligataires de la part des grandes entreprises technologiques européennes, qui cherchent à financer leurs dépenses d’infrastructure.

L'émission obligataire d'Alphabet marquerait sa dernière incursion sur les marchés européens. En février, l'entreprise technologique avait émis une obligation en livres sterling à 100 ans, ce qui est rare . Elle s'était ensuite tournée vers le marché obligataire en euros en mai, avec une émission en six tranches .

L'action Alphabet a progressé de 0,16 % sur la plateforme européenne Tradegate. Les actions de la société cotées aux États-Unis ont chuté de près de 19 % en octobre, enregistrant leur pire performance mensuelle jamais observée.

Lundi, l'obligation de la société libellée en dollars à échéance 2031 et portant un taux de 4,1 % s'est maintenue à environ 95,37 centimes.