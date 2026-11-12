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Alphabet lance une émission obligataire d'environ 3,8 milliards de dollars, selon les conditions générales
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 12:19

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Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a lancé une émission obligataire en dollars de Singapour et de Hong Kong d'une valeur d'environ 3,8 milliards de dollars, selon les conditions générales consultées jeudi par Reuters.

(1 dollar = 1,2848 dollar singapourien)

(1 dollar = 7,8441 dollars de Hong Kong)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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