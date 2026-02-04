Alphabet, la société mère de Google, prévoit une forte augmentation des dépenses d'investissement en 2026

(Actions, revenus du cloud)

Alphabet GOOGL.O a déclaré mercredi qu'il visait des dépenses d'investissement de 175 à 185 milliards de dollars cette année, dans le cadre d'une nouvelle augmentation agressive des dépenses de la société mère Google, qui approfondit ses investissements pour prendre de l'avance dans la course à l'intelligence artificielle.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce qu'Alphabet dépense environ 115,26 milliards de dollars cette année, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont chuté de plus de 6 % dans les échanges prolongés.

Le chiffre d'affaires de Google Cloud a augmenté de 48 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars au quatrième trimestre clos en décembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un bond de 35,2 %, selon les données compilées par LSEG.

Les grands noms de l'informatique en nuage ont investi des centaines de milliards de dollars dans le développement de leur infrastructure d'IA, à la fois pour répondre à la demande croissante des entreprises pour leurs services en nuage et pour alimenter leur propre développement de technologies et de produits d'IA.

À l'instar de ses grands rivaux Amazon Web Services AMZN.O et l'Azure de Microsoft MSFT.O , Google Cloud a été confronté à des contraintes de capacité qui ont entamé sa capacité à tirer pleinement parti de la demande de ses clients en matière d'IA.

Avec Meta, les trois sociétés de cloud computing devraient dépenser collectivement plus de 500 milliards de dollars pour l'IA cette année. La semaine dernière, Meta a augmenté de 73 % ses dépenses en capital pour le développement de l'IA cette année, visant à dépenser entre 115 et 135 milliards de dollars, tandis que Microsoft a également annoncé des dépenses en capital trimestrielles record.

Cette augmentation agressive des dépenses intervient à un moment où les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des retombées des investissements dans l'IA. Cependant, Google a pu montrer des progrès importants dans ses efforts en matière d'IA.

Le lancement de son dernier modèle Gemini 3 en novembre a été très bien accueilli et a propulsé l'entreprise dans la course à l'armement en matière d'IA. À la suite de ce lancement, Sam Altman, directeur général d'OpenAI, pionnier de l'IA et créateur de ChatGPT, aurait émis un "code rouge" interne pour inciter les équipes à accélérer le développement.

L'application Gemini de l'assistant d'IA de Google a dépassé les 650 millions d'utilisateurs par mois en novembre, tandis que la fonction AI Overviews de l'entreprise dans la recherche a également dépassé les 2 milliards d'utilisateurs mensuels.

Le mois dernier, Google a conclu un accord pour alimenter l'assistant vocal Siri remanié d'Apple AAPL.O avec ses modèles Gemini, un partenariat qui ouvre un énorme marché pour Google, avec la base installée d'Apple de plus de 2,5 milliards d'appareils.