Alphabet : la Google I/O 2020 commencera le 12 mai

(CercleFinance.com) - La filiale d'Alphabet l'a annoncé : l'édition 2020 de la Google I/O se déroulera sur trois jours, du 12 au 14 mai prochain. La Google I/O est l'occasion, tous les ans, pour la firme de Mountain View de dévoiler ses nouveaux projets, principalement s'agissant d'Android et de Google Home, mais aussi en termes de hardware, Google ayant par exemple profité de l'édition 2019 pour présenter le Pixel 3a. Fort logiquement, beaucoup de spécialistes misent sur la présentation d'un Google Pixel 4a. L'appareil a ainsi largement fuité sur le net depuis quelques semaines.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +0.04%