Alphabet: la directrice financière d'Eli Lilly recrutée

(CercleFinance.com) - Alphabet, la maison-mère de Google, a annoncé mercredi que la directrice financière d'Eli Lilly Anat Ashkenazi rejoindrait ses équipes le 31 juillet afin d'y occuper le même poste.



Cette annonce intervient alors que Lilly avait officialisé dans la matinée le départ de sa cadre dirigeante, présente au sein de l'entreprise depuis 23 ans, en vue de poursuivre une carrière en dehors de l'industrie pharmaceutique.



Son départ intervient alors que le laboratoire basé à Indianapolis a signé une forte croissance au cours des trois dernières années, notamment grâce au développement de ses traitements contre l'obésité.



Eli Lilly précise avoir lancé un processus de recherche, à la fois en interne et en externe, afin de lui succéder.



Alphabet rappelle de son côté qu'Anat Ashkenazi est appelée à remplacer Ruth Porat, dont il avait annoncé la promotion en juillet 2023 au poste de directrice des investissements chez Alphabet and Google.





