Alphabet: la Commission notifie ses griefs à Google

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé mercredi avoir adressé à Google, principale filiale du groupe Alphabet, une communication de griefs concernant ses pratiques dans la publicité en ligne.



Bruxelles estime que l'entreprise technologique a abusé de sa position dominante sur le marché en favorisant ses propres services.



'Notre enquête a établi que Google semble occuper une position dominante aux deux extrémités de la chaîne de valeur. Du côté des achats d'espaces avec Google Ads et DV 360 mais aussi du côté de la vente d'espaces avec sa plateforme DFP', a estimé la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager.



L'outil DFP permet aux éditeurs de sites et applications de vendre leurs espaces publicitaires.



L'exécutif européen déclare envisager de demander à Google de se séparer de certaines de ses activités, en l'occurrence son service publicitaire DFP et sa plateforme de mise en vente AdX, ce qui lui permettrait selon lui de mettre fin aux conflits d'intérêt existants.





