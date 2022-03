Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: l'UE enquête sur une possible entente avec Meta information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir ouvert une enquête afin de déterminer si un accord entre Google (Alphabet) et Meta (anciennement Facebook) concernant les services d'affichage publicitaire en ligne a pu enfreindre les règles de concurrence de l'Union.



L'enquête de la Commission porte sur l'accord dit 'Jedi Blue' passé en septembre 2018 entre Google et Meta, concernant la participation de l'Audience Network de Meta au programme Open Bidding de Google.



'La Commission craint que l'accord ne s'inscrive dans le cadre d'efforts visant à exclure les services de technologie publicitaire concurrents du programme Open Bidding de Google et, partant, à restreindre ou à fausser la concurrence sur les marchés de l'affichage publicitaire en ligne, au détriment des éditeurs et, en fin de compte, des consommateurs', indique l'instance européenne.



La Commission va ainsi conduire en priorité une enquête approfondie à ce sujet. Elle précise toutefois que 'l''ouverture d'une enquête formelle ne préjuge pas de son issue'.





