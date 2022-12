Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alphabet: l'UE clôt son enquête sur l'accord Jedi Blue information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 15:32

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir décidé de clore son enquête relative à un accord potentiellement anticoncurrentiel entre Google et Meta pour des services de publicité display en ligne (l'accord dit 'Jedi Blue').



Le 11 mars 2022, la Commission avait ouvert une enquête pour déterminer si Google et Meta avaient pu convenu d'affaiblir et d'exclure une technologie concurrente de l'Open Bidding de Google du marché de l'affichage d'annonces sur les sites Web et les applications des éditeurs, en violation des règles de concurrence de l'UE.



Après une évaluation minutieuse de tous les éléments de preuve pertinents, y compris les informations reçues de Google, Meta et d'autres sociétés actives dans le secteur de la technologie, la Commission a conclu que les éléments de preuve ne confirmaient pas ses préoccupations initiales et a donc décidé de clore son enquête.



La Commission rappelle néanmoins qu'une enquête distincte sur l'éventuel abus de position dominante de Google dans le secteur des technologies publicitaires est toujours en cours.