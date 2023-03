Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: l'IA Bard de Google rendue accessible au public information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 16:36









(CercleFinance.com) - Google a annoncé mardi qu'il avait lancé mardi une version accessible au grand public de sa technologie d'intelligence artificielle Bard, dans l'espoir de rattraper le retard pris sur ChatGPT et Microsoft.



Le service, pour l'instant disponible uniquement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni sur la page bard.google.com, devrait être étendu à d'autres pays et d'autres langues au fil du temps.



Les internautes souhaitant l'utiliser doivent pour l'instant s'inscrire sur une liste d'attente avant de pouvoir en explorer les fonctionnalités, comme par exemple la rédaction automatique d'une liste d'objets à emporter lors d'une excursion en camping.



Google précise que Bard a été développé à partir de la technologie 'LLM', (Large Language Model), ou grand modèle de langage, un système d'apprentissage automatique qui génère une réponse en prédisant le mot le plus souvent associé au terme précédent.



'Comme toutes les interfaces basées sur le LLM, il ne comprend pas toujours très bien les choses', reconnait Google dans un post publié sur son blog d'entreprise.



'Mais même dans ces cas-là, il nous fait bien rire', assure-t-il.





