Alphabet : hausse de 166% du bénéfice net au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Alphabet enregistre un chiffre d'affaires de 61,8 Mds$ au titre du 2e trimestre, soit une croissance de 57% a taux de change constant, par rapport à la même période un an plus tôt. L'EBIT trimestriel a plus que triplé entre le 2e trimestre 2020 et le 2e trimestre 2021, passant de 6,4 à 19,3 Mds$. Au final, Alphabet enregistre un bénéfice net de 18,5 Mds$ au 2e trimestre, contre 6,9 Mds$ un an plus tôt (+166%), le BPA passe ainsi de 10,13 à 27,26 $. Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires d'Alphabet s'établit à 117,2 Mds$, contre 79,4 Mds$ un an plus tôt. Dans le même temps, le bénéfice net semestriel est passé de 13,8 à 36,4 Mds$. ' Au deuxième trimestre, il y a eu une vague d'activité en ligne dans de nombreuses régions du monde, constate Sundar Pichai, directeur général de Google et d'Alphabet. 'Nous sommes fiers que nos services aient aidé tant de consommateurs et d'entreprises. Nos investissements de long terme dans l'IA et Google Cloud nous aident à améliorer significativement l'expérience numérique de chacun'.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -1.59%