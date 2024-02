Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: Google renforce encore la cybersécurité avec l'IA information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - Google, filiale du groupe Alphabet, a dévoilé vendredi toute une série de nouveaux outils permettant de tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) en vue de renforcer la sécurité en ligne.



Le programme - baptisé 'IA Cyber ​​Defense Initiative' - prévoit notamment le lancement d'un nouvel outil en 'open source' basé sur l'IA, censé aider les cyberdéfenseurs à mieux détecter les logiciels malveillants.



Dans un communiqué, Google souligne avoir déjà recours à ce service, dénommé 'Magika', afin de protéger ses service de courrier électronique Gmail, de stockage de données Drive et de navigation sécurisée Safe Browsing.



Le groupe technologique explique qu'il prévoit désormais de mettre cet outil à la disposition gratuite des autres utilisateurs afin qu'ils puissent l'utiliser et l'intégrer au sein de leurs propres systèmes.



S'exprimant depuis Munich, Kent Walker, le président des affaires mondiales de Google, a estimé que l'IA redonnait l'avantage aux défenseurs en supprimant la complexité des opérations.



'Notre initiative de cyberdéfense basée sur l'IA inverse le dilemme du défenseur, dans lequel les défenseurs doivent avoir raison à tout moment et les attaquants ne doivent avoir raison qu'une seule fois', a-t-il souligné.



Cette présentation est la dernière en date d'une série d'annonces faites par Google au cours des dernières semaines en vue de mettre en lumières les avantages de l'IA en matière de cybersécurité.



Au cours de la période allant de 2019 jusqu'à la fin 2024, l'entreprise prévoit d'investir plus de cinq milliards de dollars dans des centres de données en Europe, afin de soutenir notamment ses capacités d'IA générative, comme la plateforme Vertex AI.





