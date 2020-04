ALPHABET (Google) : publication trimestrielle rassurante

(AOF) - Alphabet, société-mère de Google, a dévoilé hier soir une performance trimestrielle meilleure que prévu. Sur les trois premiers mois de l'année, la célèbre firme Internet a enregistré un bénéfice net de 6,836 milliards de dollars, soit 9,87 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 6,657 milliards de dollars, soit 9,50 dollars par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est inférieur au consensus Refinitiv s'élevant à 10,40 dollars.

Le groupe a affiché un bénéfice opérationnel ajusté de 7,98 milliards de dollars, soit une marge de 19% contre respectivement 8,3 milliards de dollars et 23% au premier trimestre 2019.

La division "autres paris", qui comprend ses projets aux perspectives de développement plus lointaines et incertaines, comme l'activité de voiture autonome, Waymo, a essuyé une perte opérationnelle de 1,12 milliards de dollars au premier trimestre contre une perte de 868 millions de dollars, un an auparavant.

Le chiffre d'affaires du groupe a pour sa part augmenté de 13% à 41,16 milliards de dollars, ressortant au dessus des attentes de Wall Street : 40,29 milliards de dollars. Il a progressé de 15% hors impact des changes.

Ses revenus publicitaires ont, eux, augmenté de 10,4 % à 33,76 milliards de dollars.

Hors coûts d'acquisition du trafic, les revenus d'Alphabet sont ressortis à 33,7 milliards contre un consensus Factset de 33,32 milliards.

Par ailleurs, YouTube a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 33,5% à 4,04 milliards de dollars et activité Cloud des revenus en progression de 52,2% à 2,8 milliards de dollars.

" Notre performance a été solide pendant les deux premiers mois du trimestre, mais ensuite, en mars, nous avons connu un ralentissement significatif des recettes publicitaires. Nous nous concentrons davantage sur une exécution plus efficace, tout en continuant à investir dans des opportunités de long terme ", a commenté le PDG, Sundar Pichai.

