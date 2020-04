Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : Google Meet gratuit dès le 4 mai Cercle Finance • 30/04/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - Pour contrer le succès de Zoom, Google va mettre à disposition gratuitement, pour tous les utilisateurs, son outil de visioconférence Google Meet, et ce dès le 4 mai. Auparavant, celui-ci était réservé aux salariés d'entreprises qui utilisaient les services payants de Google. 100 participants seront autorisés, au maximum, par réunion. L'application bénéficiera, à l'occasion de sa mise à disposition du grand public, de nouvelles fonctionnalités, comme l'affichage par mosaïque par exemple.

