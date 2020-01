Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : Google fait l'acquisition de Pointy Cercle Finance • 15/01/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Google, filiale du groupe Alphabet, annonce avoir conclu un accord pour acquérir Pointy, une startup irlandaise qui aide les détaillants à mettre en ligne leur inventaire de produits. 'Depuis que nous avons introduit [la technologie de Pointy] il y a quelques années, Pointy est l'un de nos principaux partenaires, aidant des milliers de commerçants locaux à afficher leurs données dans Google', indique le groupe. L'accord - dont les détails financiers n'ont pas été divulgués - devrait être conclu dans les prochaines semaines.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ 0.00%