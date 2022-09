Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: Google étend son partenariat avec C3.ai information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 16:41









(CercleFinance.com) - Google, la principale filiale d'Alphabet, a annoncé mardi qu'elle allait approfondir son partenariat avec C3.ai, un éditeur spécialisé dans la conception de logiciels d'intelligence artificielle pour les entreprises.



Aux termes de ce nouvel accord d'une durée de trois ans, Google Cloud et C3 AI ont prévu d'accélérer la commercialisation d'offres en commun et d'intensifier leurs efforts en matière de co-développement de produits.



Les deux groupes disent notamment vouloir muscler leur stratégie de commercialisation conjointe ainsi que la mise en place de programmes pilotes destinés aux entreprises issues du classement Fortune 2000.



C3 AI et Google entendent aussi concevoir ensemble de nouvelles applications d'intelligence artificielle, sachant que l'intégralité du portefeuille de C3 AI est aujourd'hui disponible sur l'architecture Google Cloud.





