Alphabet: Google et Engie renforcent leurs liens en Belgique

(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature d'une série de nouveaux contrats de vente d'électricité (cPPA) à Google en Belgique.



Concrètement, Engie fournira plus de 118 MW d'énergie renouvelable au portefeuille d'infrastructures digitales de Google en Belgique via cinq nouveaux cPPA.



Google bénéficiera de la totalité de la production de quatre nouveaux parcs éoliens terrestres développés par Engie en Belgique, représentant une capacité totale de 26 MW.



Par ailleurs, les deux partenaires ont décidé de prolonger de huit ans la fourniture sous cPPA d'un autre parc éolien belge de 92 MW déjà en exploitation.



Engie fournira ainsi à Google une capacité renouvelable de plus de 118 MW pour alimenter ses infrastructures en Belgique, ce qui équivaut à environ 3,7 TWh d'énergie décarbonée.







