Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : Google devrait sortir une nouvelle box TV Cercle Finance • 03/06/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - Selon les informations glanées par le média américain XDA, Google, filiale du groupe Alphabet, devrait présenter prochainement un nouveau dongle TV, baptisé (provisoirement ?) Google Sabrina. Cet appareil est en fait une box TV, qui se branche à n'importe quelle télévision via un port HDMI, et permet de bénéficier de l'interface Android TV. Une télécommande dédiée serait également fournie. XDA ne précise pas quand le Google Sabrina pourrait être présenté. Il aurait pu l'être durant la dernière conférence I/O, annulée en raison de l'épidémie de coronavirus.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -0.20%