Alphabet: Google dévoile ses puces pour centres de données

(CercleFinance.com) - Google a dévoilé mardi une nouvelle gamme de processeurs conçus en interne et entièrement dédiés à ses activités dans les centres de données ('data centers').



Les nouvelles puces pour serveurs conçues par la filiale d'Alphabet, baptisées 'Google Axion', sont basées sur une architecture Arm devant permettre de générer jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport à la gamme x86 d'Intel.



Google explique qu'il prévoit de proposer cette puce aux clients de sa branche d'informatique dématérialisée Google Cloud d'ici la fin de l'année.



Avec des performance décrites comme 50% supérieures aux générations actuelles, le groupe californien dit avoir déjà déployé plusieurs de ses services sur des serveurs équipés de la technologie Arm, dont l'outil de cartographie Google Earth et les fonctionnalités publicitaires de YouTube.



D'autres projets devraient suivre.



Google avait fait son incursion sur le segment des puces en 2015 avec le lancement de ses accélérateurs (TPU) Tensor qui avait été suivi en 2018 de la mise au point d'une unité de traitement vidéo (VPU) 33 fois plus rapide.



En 2021, l'entreprise avait dévoilé son propre système sur puce (SoC) ainsi que trois nouvelles puces Tensor destinées aux appareils mobiles.



Toutes ces annonces ont été faites à l'occasion de la conférence Google Cloud Next '24, qui s'est ouverte aujourd'hui à Las Vegas.



A la Bourse de New York, l'action Alphabet, la maison-mère de Google, avançait de 0,8% en début de séance mardi, surperformant des marchés d'actions américains dans le rouge.





