Alphabet : Google dévoile par erreur le site d'Android 11 DP

(CercleFinance.com) - Les équipes de Google, filiale du groupe Alphabet, ont manifestement commis une erreur cette nuit : le site officiel d'Android 11 Developer Preview a été mis en ligne, puis supprimé. Elles n'ont pas été assez rapides, puisque la presse spécialisée a eu le temps de le repérer et d'en récupérer quelques informations sur la prochaine version du système d'exploitation mobile de Google, qui domine très largement son marché. D'abord, une confirmation : Google abandonne les dénominations 'sucrées' pour son système d'exploitation. Exit les versions 'KitKat', 'Lollipop', 'Nougat', puisqu'Android 11 se nommera... Android 11. Ensuite, les équipes du géant américain semblent mettre l'accès, auprès des développeurs (le site Developer Preview est en effet destiné aux développeurs qui veulent mettre à jour leurs applications en amont de la sortie d'Android 11), sur de nouvelles garantie de vie privée et de nouvelles fonctions, comme le partage simplifié ou l'optimisation pour les écrans pliables par exemple. Si Google ne modifie pas son calendrier habituel, la première version Developer Preview est attendue pour le mois de mars. Le site semble donc avoir pris un petit mois d'avance.

