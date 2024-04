Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: Google déploie de nouveaux câbles vers le Japon information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - Google, la principale filiale d'Alphabet, a annoncé jeudi prévoir un investissement de l'ordre d'un milliard de dollars, notamment destiné à la construction d'un nouveau câbles sous-marin entre les Etats-Unis et le Japon.



Cette nouvelle infrastructure, qui va être déployée par le spécialiste japonais des technologies de l'information et des réseaux NEC, doit permettre de relier l'île de Hawaï à l'archipel.



Un autre câble, lui aussi installé par NEC, reliera quant à lui le Japon aux îles Mariannes du Nord et au territoire américain de l'île de Guam, indique Google.



Ces nouveaux maillages entre les Etats-Unis et le Japon s'inscrivent dans le cadre de l'initiative de Google visant à améliorer l'interconnexion entre les deux pays et les différentes îles de l'océan Pacifique.





