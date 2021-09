Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : Google achète un immeuble au coeur de Manhattan information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 17:03









(CercleFinance.com) - Google, la principale filiale du groupe Alphabet, a annoncé mardi son intention d'acheter un immeuble situé au coeur de Manhattan pour un montant de 2,1 milliards de dollars. Le bâtiment, dénommé 'St. John's Terminal' et situé 550 Washington Street face au fleuve Hudson, est actuellement loué par le groupe technologique, qui a l'intention d'y ouvrir un nouveau campus à la mi-2023. Avec une surface de près de 160.000 m2, le projet désormais baptisé 'Hudson Square' fera de New York la deuxième zone d'implantation de Google après sa région natale, la Californie. Présent à New York depuis plus de 20 ans, Google emploie actuellement 12.000 employés dans la ville, des effectifs qui devraient passer à 14.000 avec ces projets d'expansion.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +0.46%