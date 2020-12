ALPHABET : Google accusé par 10 Etats de violer les lois de la concurrence

"Les affirmations du procureur général Paxton au sujet de nos solutions publicitaires sont infondées. Nous avons investi dans des services de technologie publicitaire de pointe qui sont utiles aux entreprises et profitent aux consommateurs. Les prix des publicités digitales ont chuté au cours de la dernière décennie. Les frais de l'ad tech diminuent également. Les frais des technologies publicitaires de Google sont inférieurs à la moyenne du secteur" a déclaré un porte-parole du groupe technologique.

(AOF) - Les GAFAM sont décidément dans le viseur des autorités américaines. 10 Etats américains accusent Google et Facebook d'avoir enfreint les lois anti-trusts. Google aurait conclu un accord avec Facebook, faisant bénéficier à ce dernier d'un traitement spécial garanti dans les enchères publicitaires organisées par Google, affirme la plainte, rapporte le Wall Street Journal.

