Alphabet: Google accorde 4000 licences d'IA à Devoteam

(CercleFinance.com) - La société de conseil technologique Devoteam a annoncé lundi avoir réalisé un investissement 'significatif' dans l'intelligence artificielle (IA) à destination de ses collaborateurs en souscrivant à 4000 licences Gemini Enterprise, l'outil d'IA générative dédié aux professionnels de Google.



En permettant à ses collaborateurs de bénéficier des fonctionnalités avancées de Gemini for Google Workspace, l'entreprise française explique vouloir non seulement améliorer la productivité et stimuler la collaboration en interne, mais aussi renforcer sa position de partenaire privilégié en matière d'IA auprès de ses clients, notamment en Europe.



A mesure que l'adoption de Gemini for Google Workspace se développe au sein de Devoteam, l'entreprise prévoit d'augmenter encore le nombre de ses licences, consolidant ainsi sa position de pionnier de l'IA dans l'industrie.





