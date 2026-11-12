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Alphabet fixe une fourchette de prix indicative pour ses émissions obligataires à Hong Kong et à Singapour, selon une fiche de conditions
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 03:53

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Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a fixé une fourchette de prix indicative pour ses premières émissions obligataires libellées en dollars de Hong Kong et de Singapour, selon une fiche de conditions consultée jeudi par Reuters.

Voici plus de détails:

  • Les fourchettes de prix indicatives pour la tranche en dollars de Hong Kong ont été fixées à 4,60 % pour les obligations à échéance 2028, à 5,00 % pour celles à échéance 2031 et à 5,50 % pour celles à échéance 2036.

  • Les taux de départ pour la tranche en dollars de Singapour ont été fixés à 2,75 % pour les obligations à échéance 2028, à 3,25 % pour celles à échéance 2031, à 3,65 % pour celles à échéance 2036 et à 4,00 % pour celles à échéance 2056.

  • Reuters avait précédemment rapporté qu’Alphabet envisageait de lancer ses premières émissions obligataires en dollars de Hong Kong et de Singapour, citant deux sources proches du dossier.

  • L’une de ces sources a indiqué que ces émissions devraient permettre de lever au moins 2,2 milliards de dollars, Alphabet envisageant des montants minimaux de 8 milliards de dollars de Hong Kong (1,02 milliard de dollars) pour la partie en dollars de Hong Kong et de 1,5 milliard de dollars singapouriens (1,17 milliard de dollars) pour la partie en dollars singapouriens.

  • HSBC et JPMorgan sont les coordinateurs mondiaux conjoints pour les émissions en dollar de Hong Kong et en dollar de Singapour.

  • Pour les obligations en dollars de Hong Kong, la Banque de Chine (Hong Kong), l’ICBC et Standard Chartered organisent la vente. DBS, OCBC et United Overseas Bank organiseront la vente des obligations en dollars de Singapour.

  • Ces obligations devraient être notées « Aa2 » par Moody's et « AA+ » par S&P, le règlement étant prévu le 19 novembre.

(1 $ = 7,8448 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 1,2849 dollar singapourien)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 03:53:08.

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