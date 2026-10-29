Alphabet fait plonger le Nasdaq tandis que les secteurs de la santé, de l'immobilier et des banques brillent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices boursiers américains reculent; le Nasdaq perd >1%

* Le secteur des services de communication est le plus faible du S&P 500; celui de la santé affiche la plus forte hausse

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,9%; la BCE maintient ses taux inchangés

* Le dollar reste pratiquement stable; l'or, le pétrole brut américain et le bitcoin reculent tous d'>1%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,99%

29 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

ALPHABET FAIT PLONGER LE NASDAQ TANDIS QUE LA SANTÉ, L’IMMOBILIER ET LES BANQUES BRILLENT

Les principaux indices américains sont en baisse en début de séance ce jeudi, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, étant le plus sous pression après que les résultats d’Alphabet ont ravivé les inquiétudes concernant le coût croissant des investissements dans l’IA. Les investisseurs digèrent également les dernières données sur l’inflation et la croissance, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés.

L’action Alphabet GOOGL.O s’effondre de 12%, ce qui pourrait faire perdre à l’entreprise plus de 450 milliards de dollars de capitalisation boursière si cette baisse se confirme. Le titre est sous pression après des résultats décevants concernant la publicité sur le moteur de recherche et des signes d’accélération de la consommation de trésorerie liée aux dépenses en IA.

Sur le plan économique, les données publiées jeudi ont globalement répondu aux attentes. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, la mesure de l’inflation privilégiée par la Fed, a progressé conformément aux prévisions des économistes, tandis qu’un autre rapport indiquait que l’économie américaine s’était développée plus rapidement que prévu au troisième trimestre.

La faiblesse des principaux indices masque des divergences considérables sous la surface. La plupart des secteurs du S&P 500 .SPX sont en hausse, emmenés par celui de la santé

.SPXHC , qui affiche une progression de plus de 2%. Le secteur des services de communication .SPLRCL , en revanche, recule de plus de 6%, plombé par la baisse d’Alphabet.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR étant repassé sous la barre des 5,00 %, les secteurs sensibles aux taux d’intérêt trouvent un soutien. Les actions liées au logement .HGX et les grandes banques .SPXBK comptent parmi les secteurs les plus performants du marché. Les logiciels et services .SPLRCIS , ainsi que les sociétés minières d’or et d’argent .XAU , sont particulièrement en difficulté.

Par ailleurs, le secteur de la santé du S&P 500, l’indice S&P 500 Value .IVX et Apple AAPL.O sont tous en passe d’atteindre des niveaux de clôture records.

Voici un aperçu de la situation des marchés vers 10 h 25 (heure de l'Est).

(Terence Gabriel)

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