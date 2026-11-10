Alphabet et Amazon en hausse alors qu'Anthropic vise une valorisation de 1 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

** Les actions des géants de la technologie et des investisseurs d'Anthropic, à savoir Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , progressent respectivement de 0,7% et 1,8%
** Anthropic vise une valorisation de 1 000 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse
** Amazon a investi au moins 13 milliards de dollars dans Anthropic et a accepté en avril d’investir jusqu’à 20 milliards de dollars supplémentaires
** Google s'est engagé à investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic
** Ces investissements s’inscrivent dans le cadre des partenariats cloud qu’Anthropic a conclus avec ces entreprises
** Compte tenu de l'évolution de la séance, GOOGL affiche une baisse de plus de 7% et AMZN une hausse de plus de 17% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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