Alphabet et Amazon en hausse alors qu'Anthropic vise une valorisation de 1 000 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

** Les actions des géants de la technologie et des investisseurs d'Anthropic, à savoir Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , progressent respectivement de 0,7% et 1,8%

** Anthropic vise une valorisation de 1 000 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse

** Amazon a investi au moins 13 milliards de dollars dans Anthropic et a accepté en avril d’investir jusqu’à 20 milliards de dollars supplémentaires

** Google s'est engagé à investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic

** Ces investissements s’inscrivent dans le cadre des partenariats cloud qu’Anthropic a conclus avec ces entreprises

** Compte tenu de l'évolution de la séance, GOOGL affiche une baisse de plus de 7% et AMZN une hausse de plus de 17% depuis le début de l'année