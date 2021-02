Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : entouré après ses trimestriels Cercle Finance • 03/02/2021 à 15:42









(CercleFinance.com) - Alphabet s'adjuge 6% au lendemain de la publication d'un bénéfice net en progression de 43% à plus de 15,2 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2020, soit 22,30 dollars par action, alors que Wedbush n'anticipait qu'un BPA ajusté de 16,77 dollars. 'Les résultats ont dépassé de loin les attentes, grâce à un engagement utilisateurs renforcé pour la recherche et YouTube, un rebond continu des dépenses publicitaires et la vigueur en cours au sein de Google Cloud', résume le broker. Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Alphabet avec un objectif de cours relevé de 2150 à 2470 dollars, sur la base d'un multiple de 26 fois et d'une nouvelle hypothèse de BPA de 95 dollars pour 2023.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +6.62%