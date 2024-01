Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alphabet: en vert, un broker relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Alphabet gagne près de 2% à New York alors que Jefferies a réaffirmé aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours remonté de 165 à 170 dollars, pensant que le titre de la maison-mère de Google et YouTube 'peut continuer à grimper même après avoir augmenté de 58 % en 2023'.



A l'appui de son optimisme, le broker mentionne notamment une accélération de la croissance des revenus publicitaires, des bases de comparaison favorables, une vigueur notable des activités de recherche et des vents favorables liés à l'IA.



'La valorisation reste raisonnable à un ratio EV/EBITDA 2024 de 12,1 fois, ce qui est conforme à la moyenne sur 10 ans et inférieur au ratio de 13,6 fois du S&P500. La future nomination du directeur financier pourrait être un catalyseur', ajoute le broker.







Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +1.26%