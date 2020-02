Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : en baisse, mais les analystes restent à l'achat Cercle Finance • 04/02/2020 à 16:39









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Alphabet s'affiche en baisse de -4% ce mardi, après la publication de résultats qui n'ont pas incité les analystes à revoir leur recommandation, tous à l'achat sur la valeur. Rappelons que la maison-mère de Google a dévoilé lundi soir un bénéfice net en hausse de 19% à près de 10,7 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2019, soit 15,35 dollars par action. Le géant technologique, maison-mère du moteur de recherche Google et de YouTube, a cependant vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser d'un point à 20%, pour des revenus augmentés de 17% à 46,1 milliards de dollars (+19% à taux de changes constants). Réagissant à cette publication, l'analyste Susquehanna confirme ce mardi son opinion 'positive' sur le titre Alphabet, notant des résultats publiés 'largement en ligne avec [ses] attentes'. 'Nous restons positifs sur la croissance des annonces publicitaires, tirée par la recherche mobile et YouTube, combinée à une meilleure gestion des dépenses et à une approche de répartition du capital optimisée pour les actionnaires. Les nouvelles informations sur les revenus ont été plaisantes à voir', note le broker, qui revoit à la hausse son objectif de cours, passant de 1.550 à 1.800 dollars. Plus mitigé, Canaccord réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 1.600 dollars sur Alphabet, qualifiant les résultats trimestriels de 'mitigés'. Le broker note ainsi une légère décélération de la croissance des revenus publicitaires de Google et estime que 'des investissement continus dans le Cloud et d'autres domaines clés vont probablement entrainer des dépenses modestement élevées cette année'. 'La croissance des revenus dans le haut de la plage des 10 à 20%, une compression des marges en modération et les rachats d'actions en cours devraient aider à soutenir la croissance du BPA à venir', nuance-t-il, pointant aussi une 'valorisation raisonnable'. Même ton chez Jefferies, qui confirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 1.650 dollars. 'Nous pensons que les nouvelles concernant les publicités YouTube et Google Cloud seront bien accueillies. (...) Nous réduisons nos estimations de revenus sur l'année et nous réduisons notre BPA à 52,82 dollars, contre 54,63 dollars', annonce le broker. Credit Suisse a également maintenu son conseil à l'achat et son objectif de cours de 1.700 dollars sur Alphabet après la publication des résultats trimestriels du géant en ligne. Dans une note aux clients, le bureau d'analyses a déclaré être 'agréablement surpris' par l'annonce des revenus du segment pour la recherche, YouTube et la plate-forme cloud de Google (GCP).

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -2.51%