Alphabet dévoile une participation dans Qualcomm d'une valeur de 548 millions de dollars

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(Ajout d'informations)

Alphabet GOOGL.O a déclaré vendredi détenir près de 3 millions d'actions, soit une participation d'une valeur de 547,9 millions de dollars, dans le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O au mois de septembre.

L'action Qualcomm a progressé de plus de 3 % en pré-ouverture.

La société mère de Google a également renforcé sa position dans SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, passant de 551,2 millions à environ 555 millions d’actions.

Qualcomm avait contrarié les investisseurs en début de semaine en ne répondant pas aux attentes de Wall Street concernant ses ventes trimestrielles de puces pour smartphones en raison d’une faible demande, même si la société prévoyait un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions pour son segment naissant des centres de données.