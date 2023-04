Alphabet : des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

(AOF) - Alphabet, maison-mère de Google, grimpait d'environ 4% dans les échanges d'après-clôture, après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de 2023, ressort à 69,79 milliards de dollars, contre un consensus de 68,95 milliards de dollars. Le bénéfice net se situe à 15,05 milliards de dollars, soit 1,17 dollar par action, contre 16,44 milliards de dollars et 1,08 dollar par titre un an plus tôt. Les ventes publicitaires s'élèvent à 54,55 milliards d'euros, contre 54,56 milliards, en baisse de 1% sur un an.

Après la baisse de 3,6% essuyée fin 2022, il s'agit du troisième repli de cet indicateur depuis l'introduction boursière de Google en 2004.

Les revenus publicitaires de YouTube ont atteint 6,69 milliards de dollars, légèrement plus élevés que prévu, après plusieurs trimestres difficiles.

L'unité Google Cloud d'Alphabet a dégagé pour la première fois un bénéfice, de l'ordre de 191 millions de dollars, tandis que les revenus de cette division se sont améliorés de 28%.

Le géant américain, par crainte d'une récession, avait décidé en janvier dernier de supprimer quelque 12 000 emplois.

Il a, par ailleurs, annoncé un programme de rachat d'actions de 70 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.