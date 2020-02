Alphabet : Credit Suisse maintient son conseil

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a maintenu son conseil à l'achat et son objectif de cours de 1 700 dollars sur Alphabet après la publication des résultats trimestriels du géant en ligne.

Dans une note aux clients, le bureau d'analyses a déclaré être 'agréablement surpris' par l'annonce des revenus du segment pour la recherche, YouTube et la plate-forme cloud de Google (GCP).

La direction de la société a annoncé des éléments sur les services d'abonnement de YouTube, avec plus de 20 millions de musique et plus de 2 millions d'abonnés à la chaine, a déclaré Credit Suisse. Cela représente un taux annuel d'environ 3 milliards de dollars provenant de sources de revenus non publicitaires, a souligné le courtier.

Credit Suisse a déclaré que sa recommandation restait basée sur (1) l'amélioration continue de la monétisation de la publicité sur le Réseau de Recherche via l'intelligence artificielle, (2) une contribution aux revenus plus importante que prévu des entreprises non liées à la recherche (YouTube, cloud et Play) et (3) la création potentielle de valeur à partir de nouvelles initiatives de monétisation dans des domaines tels que les cartes et les sciences de la vie.