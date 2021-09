Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet : craintes d'une nouvelle enquête sur Google information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:08









(CercleFinance.com) - Le titre Alphabet s'inscrit en baisse jeudi à la Bourse de New York après des informations de presse selon lesquelles le Département américain de la justice envisagerait d'ouvrir une nouvelle enquête antitrust contre Google, sa principale filiale. En fin de matinée, le titre cédait 0,8%, sous-performant un indice Nasdaq en hausse de 0,2%. A en croire plusieurs publications, ce seraient les activités de publicité en ligne du groupe qui se trouveraient cette fois dans le collimateur du DoJ, avec l'ouverture possible d'une procédure d'ici à la fin de l'année. Le Département de la Justice avait déjà engagé l'an dernier une procédure à l'encontre de Google, accusé de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des moteurs de recherche sur Internet. Pour RBC Capital Markets, de nouvelles poursuites ne constitueraient pas de véritable surprise au vu de la pression croissante exercée par l'administration Biden sur les géants de la 'tech'. 'Bien que les détails entourant la nature exacte d'un éventuel deuxième procès restent rares, nous pensons que toute action visant à contrecarrer les plan de Google consistant à supprimer progressivement les cookies viendrait avantager les acteurs de l'Internet ouvert', indique le broker canadien.

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -1.04%