Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alphabet: contrat d'énergie entre Google et EDP Renewables information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - EDP Renewables, la branche d'éolien et de solaire de l'électricien portugais EDP, a annoncé jeudi que Google l'avait choisie pour un contrat d'énergie à long terme aux Pays-Bas.



C'est Kronos Solar EDPR, sa filiale allemande de parcs solaires qui a signé ce contrat de fourniture d'électricité de long terme (PPA) avec la filiale d'Alphabet.



L'opération doit permettre à Google de bénéficier de la production d'énergie issue de quatre centrales photovoltaïques que Kronos Solar EDPR développe aux Pays-Bas.



Pour les 15 prochaines années, Google - dont l'ambition est de ne fonctionner qu'avec de l'énergie décarbonée d'ici 2030 - fera l'acquisition auprès de Kronos Solar EDPR d'une production annuelle de plus de 49 GWh d'énergie propre.





Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ -0.13%