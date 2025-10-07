 Aller au contenu principal
Alphabet, Constellation, Eli Lilly, Ford... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 07/10/2025 à 15:00

(AOF) - Alphabet

HSBC a démarré le suivi d'Alphabet avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 285 dollars. Le bureau d'études apprécie la stratégie d'IA intégrée d'Alphabet, soutenue par Gemini (l'assistant IA de Google) et le développement de ses propres puces. Il ajoute qu'elle est complétée par les ensembles de données les plus vastes parmi les fournisseurs de services cloud, grâce l'historique de requêtes de recherche, à YouTube et à d'autres applications. Elle est également soutenue par la propriété de Google, DeepMind.

Constellation Brands

Au deuxième trimestre de son exercice 2025-2026, Constellation Brands affiche un bénéfice par action de 3,63 dollars, en baisse de 16% en données comparables. Il est toutefois supérieur au consensus de 3,48 dollars. Le bénéfice opérationnel ajusté recule de 18%, à 893 millions de dollars. En données comparables, le chiffre d'affaires s'est replié de 15%, à 2,48 milliards de dollars (en recul de 8% en organique). Il dépasse le consensus des analystes qui tablait sur 2,46 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Eli Lilly

Eli Lilly a publié de nouvelles données positives concernant son produit Omvoh (mirikizumab). Le laboratoire américain indique que ce traitement a aidé les patients atteints de colite ulcéreuse modérée à sévère à obtenir des résultats durables à long terme sur quatre ans. Le Dr Henry D. Janowitz de l’école de médecine du Mont Sinaï a précisé : " Ces résultats à long terme confirment que le mirikizumab est un produit biologique très efficace pour la prise en charge de la colite ulcéreuse, avec une rémission clinique, endoscopique et sans stéroïdes soutenue pendant quatre ans ".

Ford

Selon le Wall Street Journal, un incendie a détruit une partie d’un site de production d’aluminium de la société Novelis dans l’État de New York. Cette usine est dédiée à la production de tôles d’aluminium utilisée par l’industrie automobile. Ford est l’un des principaux clients de cette usine, notamment pour son pick-up F-150, l’un des modèles du groupe qui génère le plus de profits. Le site devrait être à l’arrêt jusqu’au début de l’année prochaine.

IBM

IBM a annoncé un partenariat stratégique avec Anthropic. L’objectif est d’accélérer le développement d’une IA prête à l’emploi pour les entreprises en intégrant Claude Anthropic au portefeuille de logiciels d’IBM afin d’offrir des gains de productivité tout en intégrant la sécurité, la gouvernance et le contrôle des coûts directement dans le cycle de vie du développement logiciel.

Automobile / Equipementiers

