Alphabet : consensus manqué au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé mardi soir un bénéfice net en baisse de 18% à 6,84 milliards de dollars pour les trois premiers mois de 2020, soit 9,87 dollars par action, manquant ainsi d'une cinquantaine de cents le consensus de marché. Le géant technologique, maison-mère du moteur de recherche Google et de YouTube, a vu sa marge opérationnelle se tasser de quatre point à 19%, pour des revenus augmentés de 13% à près de 41,2 milliards de dollars (+15% à taux de changes constants). 'La performance s'est révélée vigoureuse au cours des deux premiers mois, mais nous avons ensuite connu en mars un ralentissement significatif des revenus publicitaires', précise le directeur financier Ruth Porat.

